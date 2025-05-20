Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Cobi
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 16, Cobi Tower 2, số 2

- 4 đường số 8, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Issue VAT invoices for the customers. / Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
Record the expenses into SAP software. / Ghi nhận chi phí vào phần mềm SAP.
Allocate the prepaid expenses monthly. / Phân bổ chi phí trả trước hàng tháng.
Run depreciation of fixed assets. / Làm khấu hao tài sản cố định.
Make payment vouchers into SAP software. / Tạo phiếu hạch toán trên phần mềm SAP.
Follow the expenses related to Center Kitchen warehouse./ Theo dõi các chi phí liên quan đến Bếp bánh trung tâm.
Store and arrange documents./ Lưu trữ và sắp xếp tài liệu.
Do the task assigned by CFO & Chief Accountant./ Làm các nhiệm vụ được giao bởi CFO và Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

From 1 year experience in accounting./ Từ 1 năm kinh nghiệm về kế toán.
Using expertly MS skills./ Kỹ năng MS thành thạo.
Have teamwork skills/ Có kỹ năng làm việc nhóm.
Knowledge of accounting./ Kiến thức chuyên ngành kế toán.
Hardworking, Honest, Careful and well-organized./ Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận và có tính tổ chức tốt.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi Thì Được Hưởng Những Gì

- Prepare laptop/ desktop, company’s car take employees when has business outside./Cung cấp máy tính/laptop, xe đưa đón
- Support breakfast, lunch fee: 50.000VND/day./Phụ cấp ăn sáng, ăn trưa: 50.000/ngày
- Petrol/attendance allowance: 400.000VND/month/Phụ cấp xăng, chuyên cần: 400.000/tháng
- Support tuition for employees’ child & language tuition for employees./Hỗ trợ học phí cho con của nhân viên/học phí ngoại ngữ cho nhân viên.
- December bonus, funeral & wedding, birthday, annual leave, paid the social insurance with full basic salary./Lương tháng 13, phép năm, sinh nhật, hiếu hỉ. Bảo hiểm full lương cơ bản
- Coffee, tea, soft drinks bar in the office. (self-service)/Quầy trà, bánh tự phục vụ
- Discount all products of COBI GROUP./Thẻ thành viên ưu đãi khi mua tất cả sản phẩm của COBI GROUP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, Tòa nhà Cobi Tower II, Số 2-4 Đường số 8, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

