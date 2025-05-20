Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 16, Cobi Tower 2, số 2 - 4 đường số 8, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Issue VAT invoices for the customers. / Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.

Record the expenses into SAP software. / Ghi nhận chi phí vào phần mềm SAP.

Allocate the prepaid expenses monthly. / Phân bổ chi phí trả trước hàng tháng.

Run depreciation of fixed assets. / Làm khấu hao tài sản cố định.

Make payment vouchers into SAP software. / Tạo phiếu hạch toán trên phần mềm SAP.

Follow the expenses related to Center Kitchen warehouse./ Theo dõi các chi phí liên quan đến Bếp bánh trung tâm.

Store and arrange documents./ Lưu trữ và sắp xếp tài liệu.

Do the task assigned by CFO & Chief Accountant./ Làm các nhiệm vụ được giao bởi CFO và Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

From 1 year experience in accounting./ Từ 1 năm kinh nghiệm về kế toán.

Using expertly MS skills./ Kỹ năng MS thành thạo.

Have teamwork skills/ Có kỹ năng làm việc nhóm.

Knowledge of accounting./ Kiến thức chuyên ngành kế toán.

Hardworking, Honest, Careful and well-organized./ Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận và có tính tổ chức tốt.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi Thì Được Hưởng Những Gì

- Prepare laptop/ desktop, company’s car take employees when has business outside./Cung cấp máy tính/laptop, xe đưa đón

- Support breakfast, lunch fee: 50.000VND/day./Phụ cấp ăn sáng, ăn trưa: 50.000/ngày

- Petrol/attendance allowance: 400.000VND/month/Phụ cấp xăng, chuyên cần: 400.000/tháng

- Support tuition for employees’ child & language tuition for employees./Hỗ trợ học phí cho con của nhân viên/học phí ngoại ngữ cho nhân viên.

- December bonus, funeral & wedding, birthday, annual leave, paid the social insurance with full basic salary./Lương tháng 13, phép năm, sinh nhật, hiếu hỉ. Bảo hiểm full lương cơ bản

- Coffee, tea, soft drinks bar in the office. (self-service)/Quầy trà, bánh tự phục vụ

- Discount all products of COBI GROUP./Thẻ thành viên ưu đãi khi mua tất cả sản phẩm của COBI GROUP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi

