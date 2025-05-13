Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 đường 39, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm quản lý.

Kiểm tra chứng từ lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, năm theo quy định của nhà nước.

Theo dõi hóa đơn hàng hóa mua vào, bán ra.

Quản lý dòng tiền của các bếp

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả phát sinh theo từng đối tượng, nhà cung cấp.

Tính khấu hao TSCĐ, CCDC hàng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan

Ưu tiên các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm, mới ra trường tốt nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, suất ăn công nghiệp, nhà hàng - khách sạn…. là một lợi thế

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng (Excel, Word, …).

Chịu trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, và 2 ngày thứ 7 trong tháng

Du lịch, thưởng lễ tết

Review lương định kì hằng năm

Đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên

Môi trường làm việc năng động

Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm, trưởng phòng ….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

