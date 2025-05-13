Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 đường 39, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm quản lý.
Kiểm tra chứng từ lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, năm theo quy định của nhà nước.
Theo dõi hóa đơn hàng hóa mua vào, bán ra.
Quản lý dòng tiền của các bếp
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả phát sinh theo từng đối tượng, nhà cung cấp.
Tính khấu hao TSCĐ, CCDC hàng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan
Ưu tiên các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm, mới ra trường tốt nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, suất ăn công nghiệp, nhà hàng - khách sạn…. là một lợi thế
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng (Excel, Word, …).
Chịu trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, và 2 ngày thứ 7 trong tháng
Du lịch, thưởng lễ tết
Review lương định kì hằng năm
Đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên
Môi trường làm việc năng động
Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm, trưởng phòng ….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 69, Đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM

