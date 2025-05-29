Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 49 APĐ 03, KP. 05 Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Trung cấp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán.
Khả năng tư duy và giao tiếp tốt.
Cần tìm ứng viên gắn bó lâu dài và có tâm huyết với nghề.
Thành thạo vi tính văn phòng word , excel, powerpoint
Chịu được áp lực trong công việc
Trung thực
Nhanh nhẹn và yêu thích công việc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Được cty tổ chức du lịch hàng năm, và thường xuyên có những buổi party nhỏ để xây dựng teambuilding
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có thể linh động về thời gian
Công ty tuân thủ nghiêm luật sử dụng lao động của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 49 APĐ 03, KP. 05 Phường An Phú Đông, Quận 12 TP. Hồ Chí Minh

