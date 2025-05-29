Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 APĐ 03, KP. 05 Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Trung cấp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán.

Khả năng tư duy và giao tiếp tốt.

Cần tìm ứng viên gắn bó lâu dài và có tâm huyết với nghề.

Thành thạo vi tính văn phòng word , excel, powerpoint

Chịu được áp lực trong công việc

Trung thực

Nhanh nhẹn và yêu thích công việc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Được cty tổ chức du lịch hàng năm, và thường xuyên có những buổi party nhỏ để xây dựng teambuilding

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có thể linh động về thời gian

Công ty tuân thủ nghiêm luật sử dụng lao động của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG C-TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin