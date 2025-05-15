Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC THẮNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 đường N5 Hoa Đào, KDC.Hiệp Thành City, Phường Hiệp Thành 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thu thập thông tin soạn báo giá

Soạn hợp đồng

Thu chi nội bộ

Soạn hợp đồng mua hàng

Checks hóa đơn đầu vào

Xuất hóa đơn

Làm hồ sơ bảo hiểm nhân sự

Nhập chứng từ kế toán lên phần mềm

Một số công việc khác theo phân công của kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Thành thạo word, excel

Giao tiếp lưu loát

Trung thực, cẩn thận

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC THẮNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10-12tr ( Lương cơ bản, phụ cấp cơm trưa, KPI)

Tham gia bảo hiểm sau khi thử việc

Được nghỉ phép năm hưởng chế độ theo quy định nhà nước

Lương tháng 13 theo quy định

Thưởng lễ, tết, sinh nhật ..

Tham gia tiệc công ty ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC THẮNG LỢI

