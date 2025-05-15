Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC THẮNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC THẮNG LỢI
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 13 đường N5 Hoa Đào, KDC.Hiệp Thành City, Phường Hiệp Thành 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thu thập thông tin soạn báo giá
Soạn hợp đồng
Thu chi nội bộ
Soạn hợp đồng mua hàng
Checks hóa đơn đầu vào
Xuất hóa đơn
Làm hồ sơ bảo hiểm nhân sự
Nhập chứng từ kế toán lên phần mềm
Một số công việc khác theo phân công của kế toán trưởng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Thành thạo word, excel
Giao tiếp lưu loát
Trung thực, cẩn thận
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán misa
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC THẮNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 10-12tr ( Lương cơ bản, phụ cấp cơm trưa, KPI)
Tham gia bảo hiểm sau khi thử việc
Được nghỉ phép năm hưởng chế độ theo quy định nhà nước
Lương tháng 13 theo quy định
Thưởng lễ, tết, sinh nhật ..
Tham gia tiệc công ty ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC THẮNG LỢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
