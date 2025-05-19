Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hạch toán, sắp xếp, lưu giữ các chứng từ, hóa đơn nội bộ an toàn và khoa học;

- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn nội bộ;

- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ;

- Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất;

- Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Lập báo cáo tài chính, tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trách nhiệm trong công việc.

- Làm việc độc lập, khả năng giao tiếp tốt

- Sáng tạo, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc...

- Có chuyên môn về kiến trúc – xây dựng là 1 lợi thế.

Tại Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn sáng, cafe tại công ty;

- Hưởng mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;

- Được làm hết mình, chơi hết sức trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân;

- Có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng;

- Được tham gia Team building cùng những đồng nghiệp đầy nhiệt huyết, hòa đồng, vui vẻ;

- Thưởng lễ, tết, đi du lịch hằng năm với công ty;

- Chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ tết theo luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.