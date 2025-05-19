Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc
- Hồ Chí Minh: Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hạch toán, sắp xếp, lưu giữ các chứng từ, hóa đơn nội bộ an toàn và khoa học;
- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn nội bộ;
- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ;
- Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất;
- Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Lập báo cáo tài chính, tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc độc lập, khả năng giao tiếp tốt
- Sáng tạo, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc...
- Có chuyên môn về kiến trúc – xây dựng là 1 lợi thế.
Tại Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;
- Được làm hết mình, chơi hết sức trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân;
- Có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng;
- Được tham gia Team building cùng những đồng nghiệp đầy nhiệt huyết, hòa đồng, vui vẻ;
- Thưởng lễ, tết, đi du lịch hằng năm với công ty;
- Chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ tết theo luật quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
