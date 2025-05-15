Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5B, Phổ Quang, P2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy trình và chuẩn mực kế toán hiện hành

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào PM Misa Amis

Đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp

Lập báo cáo công việc định kỳ

Hỗ trợ trong việc kiểm tra, rà soát các chứng từ kế toán

Soạn thảo hợp đồng & các văn bản

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học

Tham gia vào các công việc khác liên quan đến kế toán theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán

Thành thạo excel

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao, có tinh thần học hỏi

Nữ, tuổi từ 22 - 30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Thưởng năm và các phúc lợi khác theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.