Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5B, Phổ Quang, P2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy trình và chuẩn mực kế toán hiện hành
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào PM Misa Amis
Đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp
Lập báo cáo công việc định kỳ
Hỗ trợ trong việc kiểm tra, rà soát các chứng từ kế toán
Soạn thảo hợp đồng & các văn bản
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học
Tham gia vào các công việc khác liên quan đến kế toán theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán
Thành thạo excel
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao, có tinh thần học hỏi
Nữ, tuổi từ 22 - 30
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán
Thành thạo excel
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao, có tinh thần học hỏi
Nữ, tuổi từ 22 - 30
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Thưởng năm và các phúc lợi khác theo kết quả kinh doanh
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Thưởng năm và các phúc lợi khác theo kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI