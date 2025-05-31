Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149/35 Bành Văn Trân, phường 7, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

-Ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ thu-chi nội bộ hàng ngày

-Theo dõi công nợ nội bộ, tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên và các bộ phận liên quan

-Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ nội bộ đầy đủ, khoa học

-Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của các chứng từ trước khi trình duyệt chi

-Lập báo cáo thu – chi nội bộ hàng tuần/ tháng, hỗ trợ lập kế hoạch tài chính nội bộ

-Phối hợp với kế toán thuế và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tài chính diễn ra trơn tru

-Đối chiếu sổ sách nội bộ với sổ kế toán tổng hợp định kỳ

-Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính

-Nắm vững chế độ kế toán, các quy định của pháp luật về thuế, tài chính

-Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán ( MISA,FAST,…) và Excel

-Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc

-Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ

Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS Thì Được Hưởng Những Gì

-Thỏa thuận theo năng lực

-Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc

-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

-Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển

-Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước, và chế độ nội bộ ưu đãi riêng của thẩm mỹ viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS

