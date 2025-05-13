Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HẢO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 - 20 đường số 9, xã An Phú Tây, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ghi nhận, tổng hợp và quản lý chi phí nội bộ.

- Theo dõi thu – chi, đối soát chứng từ.

- Báo cáo tài chính nội bộ định kỳ.

- Phối hợp kiểm soát dòng tiền và ngân sách hoạt động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 22 tuổi trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm.

- Khả năng quản lý thời gian, làm việc dưới áp lực.

- Trung thực, trách nhiệm, chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HẢO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp + thưởng.

- Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo Luật Lao động.

- Môi trường thân thiện, năng động.

- Cơ hội thăng tiến, xét duyệt tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HẢO GROUP

