Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- Phường Tân Lập,Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán.
Giám sát, quản lý chặt chẽ các khoản công nợ của khách hàng, Nhà cung cấp.
Thống kê tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên và cơ quan thuế.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ nữ
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-12tr/tháng (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Được đóng BHXH theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Thái Nguyên: Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

