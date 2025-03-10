Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Phường Tân Lập,Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán.

Giám sát, quản lý chặt chẽ các khoản công nợ của khách hàng, Nhà cung cấp.

Thống kê tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên và cơ quan thuế.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Giới tính: Nam/ nữ

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-12tr/tháng (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Được đóng BHXH theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

