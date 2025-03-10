Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên:
- Phường Tân Lập,Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán.
Giám sát, quản lý chặt chẽ các khoản công nợ của khách hàng, Nhà cung cấp.
Thống kê tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên và cơ quan thuế.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/ nữ
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-12tr/tháng (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Được đóng BHXH theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
