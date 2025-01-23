Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Phường Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập, kiểm tra và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ
Tập hợp các chi phí để làm cơ sở tính giá thành cho sản phẩm
Phân tích chi tiết báo cáo P&R.
Kiểm tra các tài khoản, chứng từ liên quan đến Công ty
Tổng hợp, phân tích các số liệu kế toán để làm báo cáo quản trị.
Phân tích các thông tin kế toán quản trị theo yêu cầu của cấp trên.
Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán (bắt buộc).
Ưu tiên ứng viên đã từng kiểm soát Ngân sách (3 năm trở lên), biết về hệ thống ERP.
Ưu tiên ứng viên thành thạo vận hành hệ thống Quy trình quy định, tiêu chuẩn ISO 9001.
Đã từng làm kế toán tổng hợp cho công ty sản xuất từ 03 năm trở lên.
Có kiến thức tài chính , phân tích các chỉ số tài chính hoạt động và đầu tư.
Có thể lập định mức chi phí chi tiết.
Có kiến thức kiểm toán độc lập.
Trung thực, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương không giới hạn : Thỏa thuận theo năng lực.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo qui định.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách của công ty, theo luật lao động.
Thời gian làm việc : 8h00-17h00, thứ 2 - thứ 7.
Ăn trưa tại công ty.
Có xe đưa đón nếu cùng tuyến đường (Xe đưa đón tại Thủ Dầu Một, Bình Dương đến Công ty tại Dĩ An)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 994/1C NGuyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành phố DĨ An, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

