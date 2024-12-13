Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM làm việc tại Nam Định thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM làm việc tại Nam Định thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Lô 13 +14 cụm công nghiệp An Xá, Phường Mỹ Xá, TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Tính giá thành sản phẩm theo các khoản mục chi phí
-Quản lý, theo dõi hàng hóa và nguyên vật liệu: giám sát hàng hóa, nguyên vật liệu, tổng hợp số liệu cho kế toán trưởng và cập nhật phát sinh hàng ngày.
-Quản lý tài sản cố định: theo dõi tài sản cố định, khấu hao và công cụ dụng cụ.
-Thu thập và bảo quản chứng từ: tập hợp, bảo quản chứng từ kế toán và bảo mật số liệu.
-Quản lý kho: Phân loại, sắp xếp, bảo quản và giám sát nguyên liệu, vật tư, hàng hóa để đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng.
-Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên ngành Kế toán, Tài chính,..
2. Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán sản xuất hoặc các vị trí tương đương.
3. Kỹ năng máy tính: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
4. Yêu cầu cụ thể khác: Trung thực, cận thận, tỉ mỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thứ 13
-Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
-Được tham gia vào hệ thống phúc lợi xã hội theo chính sách chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 LK1, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

