Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM làm việc tại Nam Định thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Lô 13 +14 cụm công nghiệp An Xá, Phường Mỹ Xá, TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Kế toán sản xuất

-Tính giá thành sản phẩm theo các khoản mục chi phí

-Quản lý, theo dõi hàng hóa và nguyên vật liệu: giám sát hàng hóa, nguyên vật liệu, tổng hợp số liệu cho kế toán trưởng và cập nhật phát sinh hàng ngày.

-Quản lý tài sản cố định: theo dõi tài sản cố định, khấu hao và công cụ dụng cụ.

-Thu thập và bảo quản chứng từ: tập hợp, bảo quản chứng từ kế toán và bảo mật số liệu.

-Quản lý kho: Phân loại, sắp xếp, bảo quản và giám sát nguyên liệu, vật tư, hàng hóa để đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng.

-Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên ngành Kế toán, Tài chính,..

2. Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán sản xuất hoặc các vị trí tương đương.

3. Kỹ năng máy tính: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

4. Yêu cầu cụ thể khác: Trung thực, cận thận, tỉ mỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thứ 13

-Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

-Được tham gia vào hệ thống phúc lợi xã hội theo chính sách chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HỮU CƠ VIỆT NAM

