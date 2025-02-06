Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Sheico Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công ty TNHH Sheico Việt Nam, Lô L1 Khu công nghiệp Đông Nam, Tỉnh Lộ 8, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

· Công việc liên quan đến Kế toán ngân hàng, kế toán thanh toán

· Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi lúc phỏng vấn (công việc liên quan đến công nợ và giá thành)

· Nghiệp vụ do công ty đào tạo hướng dẫn, yêu cầu ứng viên nắm chắc kiến thức về ngành kế toán đã học và có tối thiểu 1 năm làm việc tại vị trí kế toán

· Thực hiện thanh toán tiền mặt và chuyển khoản

· Hạch toán chi phí, phải trả nhà cung cấp bằng chuyển khoản

· Cung cấp chứng từ cho ngân hang, trực tiếp làm việc với ngân hàng

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp cao đẳng trở lên đúng chuyên ngành kế toán

· Giao tiếp tiếng anh cơ bản (đọc viết)

· Thành thạo vi tính văn phòng

· Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Sheico Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Có xe đưa rước từ Siêu thị Go Trường Chinh Q. Tân Bình đến công ty

· Mức lương: Trên dưới 10.000.000 đồng tuỳ thuộc vào năng lực kinh nghiệm của bản thân

· Ngoài lương và các phụ cấp còn được tăng lương đột xuất theo năng lực làm việc.

· Ký hợp đồng và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành của nhà nước.

· Cơ hội được đào tạo và học hỏi kinh nghiệm; môi trường làm việc thoải mái

· Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sheico Việt Nam

