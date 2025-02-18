Tuyển Kế toán thanh toán RuNam Bistro/ Runam Boutique - Công Ty Cổ Phần Niso làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 204C Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM



- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán.

- Kiểm tra kế hoạch thanh toán để được duyệt và kiểm soát thanh toán theo kế hoạch.

- Hạch toán thanh toán trên phần mềm kế toán.

- Kiểm tra, đối chiếu sổ tiền và sổ phụ ngân hàng cuối kỳ.

- Lâp báo cáo chi tiền cuối kỳ theo quy định Công ty.

- Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán liên quan đến phần hành mình phụ trách, đảm bảo đầy đủ, an toàn và bảo mật theo quy định.

- Đề xuất và tham gia vào việc xây dựng, cải tiến quy trình, quy định phục vụ cho công việc chuyên môn hàng ngày.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán Trưởng.



- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Kế toán - Kiểm toán.

- Có kiến thức vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Cẩn thận, trung trực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, có thể làm việc độc lập và có nguyện vọng làm việc lâu dài.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

- Yêu cầu từ 1 - 2 năm ở vị trí kế toán thanh toán (Ưu tiên về lĩnh vực nhà hàng, sản xuất).

Tại RuNam Bistro/ Runam Boutique - Công Ty Cổ Phần Niso Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RuNam Bistro/ Runam Boutique - Công Ty Cổ Phần Niso

