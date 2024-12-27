Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55A, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Kế toán thuế

1. Hạch toán hóa đơn:

- Kiểm tra và thu thập hợp đồng, chứng từ kèm theo.

- Kiểm tra giá bán và xuất hóa đơn GTGT.

- Hoạch toán chứng từ đầu vào đầu ra

2. Hạch toán chứng từ ngân hàng

- Kiểm tra sổ quỹ ngân hàng và chứng từ đi kèm hạch toán vào phần mềm

- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ hồ sơ vay.

3. Hoàn thiện sổ quỹ: kiểm tra sổ quỹ tiền mặt không âm, điều chỉnh, cân đối vay trả

4. Đối chiếu công nợ thuế nội bộ, xử lý các khoản thanh toán nhầm, sai lệch.

5. Hoạch toán lương, BHXH

6. Tính giá thành

- Dựa vào định mức đã ban hành, đảm bảo xuất đủ vật tư vào lệnh sản xuất, xây dựng bảng định mức chi phí phân bổ

- Hạch toán các bút toán khác, thực hiên các bước tính giá thành cân đối vật tư, lợi nhuận theo kế hoạch

7. Công việc khác:

- Cân đối chi phí nguyên liệu theo kế hoạch, theo dõi công nợ, chuyển tiền, đôn đốc thu lại tiền từ NCC

- Lập các báo cáo phục vụ thống kê, ngân hàng

- Cập nhật các thông tư quy định thuế, luật DN, BHXH

8. Công việc phát sinh

- Lập báo cáo và hệ thống chứng từ sổ sách: lập nộp các tờ khai thuế hàng tháng quý năm

- Lập các chứng từ, cung cấp số liệu, xây dựng số liệu phục vụ kiểm toán năm

- Quyết toán thuế

- Lập hồ sơ hoàn thuế, giải trình hồ sơ khi có yêu cầu

9. Theo dõi nhập xuất tồn kho

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên

Chuyên môn: chuyên ngành kế toán/ kế toán doanh nghiệp và các ngành liên quan

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương, kinh nghiệm làm trong môi trường sản xuất

Khả năng:

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, phần mềm Amis...)

Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tư duy logic tốt

Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản + Thưởng + Phụ cấp

Mức lương được xét tăng hằng năm.

Thưởng chuyên cần, phụ cấp cơm.

Được hưởng các chế độ và phúc lợi theo quy định của Nhà nước (BHXH, Lễ tết, Phép năm,...)

Tham gia hoạt động du lịch hằng năm, các sự kiện bóng đá, tất niên,...

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động với đội ngũ nhân viên trẻ và nhiệt tình, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý.

