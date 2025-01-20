Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

• Thực hiện kiểm tra, hạch toán các phần hành Kế toán tài chính: doanh thu, chi phí, nhân sự.

• Kiểm soát, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ của kế toán bán hàng chính xác, kịp thời theo quy định.

• Hỗ trợ Quản lý, theo dõi, lập các báo cáo thuế được phân công.

• Quản lý, xử lý hạch toán công nợ khách hàng.

• Quản lý, kiểm kê, báo cáo kho hàng hóa, vật dụng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

+ Các công việc liên quan đến kiểm soát công nợ, thu chi.

• Lập phiếu thu công nợ khách hàng, theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và xử lý công nợ.

• Hạch toán, kiểm tra chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp pháp của các khoản chi.

• Kiểm soát việc Tập hợp lưu trữ & thống kê đầy đủ chứng từ đầu vào.

• Hỗ trợ hạch toán và theo dõi tài khoản ngân hàng.

• Kiểm tra, thu thập chứng từ và hạch toán chi phí vẫn chuyển.

• Hỗ trợ một số nhiệm vụ liên quan đến thuế và kế toán tổng hợp.

+ Quản lý hàng hoá, vật tư và tồn kho.

• Khai báo đầy đủ các thông tin trong trường hợp phát sinh mã sản phẩm mới (tạo mã theo quy định).

• Kiểm tra hạch toán phiếu nhập, xuất kho. Lập bút toán kết chuyển chi phí.

+ Theo dõi chi phí, doanh thu Sàn TMĐT.