Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
- Hà Nội: B22 + B24 Lô B, Ô đất D18 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội (82 Trương Công Giai)
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
• Thực hiện kiểm tra, hạch toán các phần hành Kế toán tài chính: doanh thu, chi phí, nhân sự.
• Kiểm soát, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ của kế toán bán hàng chính xác, kịp thời theo quy định.
• Hỗ trợ Quản lý, theo dõi, lập các báo cáo thuế được phân công.
• Quản lý, xử lý hạch toán công nợ khách hàng.
• Quản lý, kiểm kê, báo cáo kho hàng hóa, vật dụng.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
+ Các công việc liên quan đến kiểm soát công nợ, thu chi.
• Lập phiếu thu công nợ khách hàng, theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và xử lý công nợ.
• Hạch toán, kiểm tra chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp pháp của các khoản chi.
• Kiểm soát việc Tập hợp lưu trữ & thống kê đầy đủ chứng từ đầu vào.
• Hỗ trợ hạch toán và theo dõi tài khoản ngân hàng.
• Kiểm tra, thu thập chứng từ và hạch toán chi phí vẫn chuyển.
• Hỗ trợ một số nhiệm vụ liên quan đến thuế và kế toán tổng hợp.
+ Quản lý hàng hoá, vật tư và tồn kho.
• Khai báo đầy đủ các thông tin trong trường hợp phát sinh mã sản phẩm mới (tạo mã theo quy định).
• Kiểm tra hạch toán phiếu nhập, xuất kho. Lập bút toán kết chuyển chi phí.
+ Theo dõi chi phí, doanh thu Sàn TMĐT.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
