Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần dược phẩm Vitath làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chung cư Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

2. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

6. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

7. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

8. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định

9. Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

10. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

11. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

12. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành tài chính, kinh tế, kế toán, kiểm toán

Am hiểu các chính sách, quy định, chuẩn mực của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế...

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tương đương

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giám sát công việc.

Có khả năng tính toán, tư duy logic, nhạy bén với con số

Thành thạo phần mềm kế toán, thành thạo tin học văn phòng.

Tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp, cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, chủ động trong công việc.

Tại Công ty cổ phần dược phẩm Vitath Thì Được Hưởng Những Gì

ü Lương: 12 tr – 15 tr/tháng.

ü Chế độ BHXH, phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật.

ü Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty.

ü Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, teambuilding... theo kết quả kinh doanh

ü Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ…

ü Tham gia miễn phí các buổi đào tạo nâng cao năng lực, chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.

ü Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cởi mở, sáng tạo, trẻ trung, hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển.

Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Vitath

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.