Tuyển Kế toán thuế Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Asia King Travel
- Hà Nội: Số 319
- 320 Chung Cư Học Viện Quốc Phòng
- Đường Xuân Tảo, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý hóa đơn, chứng từ thuế:
Lập báo cáo kê khai thuế, báo cáo tài chính , hạch toán, báo cáo tổng cục, thống kê.
Kiểm soát chi phí liên quan thuê và thu nhập:
Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan:
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công việc Kiểm soát tài chính, thuế
Cập nhật và đảm bảo bổ sung các quy định pháp luật về thuế
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
Có từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thuế, Đã tham gia kiểm tra quyết toán thuế là một lợi thế
Tiếng Anh cơ bản (có thể đọc và viết email cơ bản)
Sử dụng thành thạo Word, Excel và một phần mềm kế toán.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà, chủ động trong công viêc, có trách nhiệm,
Tại Asia King Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN
Phép năm 12 ngày.
Nghỉ các ngày lễ theo bộ luật lao động
Các quyền lơị và chế độ thưởng khác
Được đi du lịch ít nhất 1 năm 1 lần
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia King Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI