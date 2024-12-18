Tuyển Kế toán thuế Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 319 - 320 Chung Cư Học Viện Quốc Phòng - Đường Xuân Tảo, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Quản lý hóa đơn, chứng từ thuế:

Lập báo cáo kê khai thuế, báo cáo tài chính , hạch toán, báo cáo tổng cục, thống kê.

Kiểm soát chi phí liên quan thuê và thu nhập:

Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan:

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công việc Kiểm soát tài chính, thuế

Cập nhật và đảm bảo bổ sung các quy định pháp luật về thuế

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

Có từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thuế, Đã tham gia kiểm tra quyết toán thuế là một lợi thế

Tiếng Anh cơ bản (có thể đọc và viết email cơ bản)

Sử dụng thành thạo Word, Excel và một phần mềm kế toán.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà, chủ động trong công viêc, có trách nhiệm,

Tại Asia King Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN

Phép năm 12 ngày.

Nghỉ các ngày lễ theo bộ luật lao động

Các quyền lơị và chế độ thưởng khác

Được đi du lịch ít nhất 1 năm 1 lần

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

