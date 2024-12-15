Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Kế toán thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Minh Tâm, Cổ Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn GTGT và các hồ sơ đi kèm, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra hạch toán vào phần mềm kế toán.
- Lập hồ sơ khai thuế đối với công trình, hạng mục hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh (nếu có). Hồ sơ khai thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế sử dụng đất, thuế phi nông nghiệp, ......
- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất:
Báo cáo công nợ phải thu
Báo cáo công nợ phải trả
Báo cáo công nợ vay
Báo cáo vốn góp của CSH
Báo cáo tài sản, nguồn vốn
Báo cáo nhật ký thu tiền và chi tiền
- Lập BCTC theo quý, năm Báo cáo QT thuế TNDN, Báo cáo thuế TNCN.
Bảng cân đối số phát sinh
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính
- Làm việc với cơ quan thuế, Bảo hiểm, Kiểm toán,...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, QTKD, Kinh tế...
- Tối thiểu 03 năm là Kế toán thuế/KTTH trở lên tại các doanh nghiệp có quy mô từ 100 lao động, doanh số từ 200 tỷ trở lên.
- Am hiểu luật thuế GTGT, TNDN, TNCN, lên BCTC và các thông tư, nghị định có liên quan.
- Có kiến thức về lĩnh vực công ty đang hoạt động.
- Có khả năng vận dụng các kiến thức thuế và pháp luật vào hoạt động thực tiễn của Doanh nghiệp.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán thuế.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giảng giải, xử lý vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện công việc.
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch.
- Phân tích, tổng hợp, đề xuất các biện pháp xử lý hiệu quả, kịp thời.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (từ 15.000.000 - 20.000.000đ/tháng).
- Thưởng Lễ/Tết, thưởng theo kết quả công việc, các phúc lợi theo quy định công ty.
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà nước.
- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại bếp ăn.
- Nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô số 9, Lô NV, Khu nhà ở để bán, tổ 9, đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

