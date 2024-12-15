Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Minh Tâm, Cổ Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn GTGT và các hồ sơ đi kèm, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra hạch toán vào phần mềm kế toán.

- Lập hồ sơ khai thuế đối với công trình, hạng mục hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh (nếu có). Hồ sơ khai thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế sử dụng đất, thuế phi nông nghiệp, ......

- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất:

Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải trả

Báo cáo công nợ vay

Báo cáo vốn góp của CSH

Báo cáo tài sản, nguồn vốn

Báo cáo nhật ký thu tiền và chi tiền

- Lập BCTC theo quý, năm Báo cáo QT thuế TNDN, Báo cáo thuế TNCN.

Bảng cân đối số phát sinh

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính

- Làm việc với cơ quan thuế, Bảo hiểm, Kiểm toán,...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, QTKD, Kinh tế...

- Tối thiểu 03 năm là Kế toán thuế/KTTH trở lên tại các doanh nghiệp có quy mô từ 100 lao động, doanh số từ 200 tỷ trở lên.

- Am hiểu luật thuế GTGT, TNDN, TNCN, lên BCTC và các thông tư, nghị định có liên quan.

- Có kiến thức về lĩnh vực công ty đang hoạt động.

- Có khả năng vận dụng các kiến thức thuế và pháp luật vào hoạt động thực tiễn của Doanh nghiệp.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán thuế.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giảng giải, xử lý vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện công việc.

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Phân tích, tổng hợp, đề xuất các biện pháp xử lý hiệu quả, kịp thời.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (từ 15.000.000 - 20.000.000đ/tháng).

- Thưởng Lễ/Tết, thưởng theo kết quả công việc, các phúc lợi theo quy định công ty.

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà nước.

- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại bếp ăn.

- Nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin