Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Có thể phỏng vấn trước Tết - đi làm sau Tết

Thu thập các hóa đơn và giấy tờ cần thiết để kê khai và hạch toán theo quy định.

Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các hóa đơn và chứng từ đầu vào và đầu ra.

Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế và hoàn thuế, nộp thuế đúng thời hạn theo quy định.

Lập báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, TNDN và TNCN) và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.

Quản lý và lưu giữ hóa đơn, chứng từ, cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp.

Xác định thuế được khấu trừ và thuế phải nộp, đề xuất giải pháp tối ưu thuế phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc có chứng chỉ kế toán tương đương.

Kỹ năng phân tích tổng hợp và tư duy logic tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel và các phần mềm kế toán.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và tuân thủ thời hạn.

Có hiểu biết về logistics và kế toán tổng hợp là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13 - 15 Triệu.

Tháng lương 13, thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ, sinh nhật,...

Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ hội phát triển sự nghiệp và đào tạo nâng cao.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Các hoạt động ngoại khóa và team building.

