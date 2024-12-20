Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số 8, Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà D2 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế, hạch toán hóa đơn đầu vào và lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của Công ty

Xuất hóa đơn bán hàng và lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của Công ty

Hạch toán ngân hàng, các khế ước vay (nếu có) và kiểm tra theo dõi chứng từ ngân hàng hàng ngày.

Kiểm tra rà soát công nợ phải thu phải trả

Làm việc với cơ quan chức năng: thuế, bảo hiểm...

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ tháng/ quý/ năm.

Lưu trữ chứng từ theo quy định.

Cập nhật, thực hiện, phổ biến các quy định về thuế hiện hành

Các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp củaTrưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính – kế toán, kiểm toán

Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt sử dụng thành thạo excel, sử dụng tốt phần mềm

Có khả năng làm việc độc lập, nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kinh nghiệm làm việc từ 2 năm.

Có tinh thần hợp tác và làm việc tập thể cao, cẩn thận, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc.

Nắm vững các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê và hệ thống tài chính kế toán Việt nam hiện hành.

Ưu tiên những ứng viên hoặc đã từng làm kế toán thuế trong các công ty có các lĩnh vực liên quan đến du lịch, sử dụng tốt ngoại ngữ Anh/ Trung.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động hiện đại.

Được tham gia các khoá đào tạo trong nước hoặc nước ngoài.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh.

Có cơ hội đi du lịch nước ngoài.

Mức lương từ 12-16 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.