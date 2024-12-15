Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ML 6 - 17 Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm (GTGT, TNCN, TNDN...).

Theo dõi, cập nhật các quy định mới về thuế và đảm bảo công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Lập báo cáo tài chính và hỗ trợ trong công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan đến thuế.

Kiểm tra và rà soát hóa đơn, chứng từ đầu vào và đầu ra đảm bảo hợp lệ.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Hiểu biết về quy định kế toán và thuế hiện hành.

Sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 đồng/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Mức lương:

(hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức.

Tham gia các hoạt động teambuilding, gắn kết nội bộ, du lịch hàng năm.

Các phúc lợi khác, thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13 theo quy định công ty.

Môi trường làm việc năng động, ghi nhận theo năng lực và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin