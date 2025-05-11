Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện các hoạt động thu nhập, xử lý hóa đơn, chứng từ.

- Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế.

- Lập các báo cáo thuế theo tháng/ quý/ năm theo quy định của pháp luật.

- Làm việc với cơ quan thuế khi có các vấn đề phát sinh, quyết toán thuế nếu có

- Hỗ trợ Kế toán trưởng và phòng Kế toán các công việc khác khi có phát sinh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 01 Nữ sinh từ 1986 - 1996, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, kế toán thuế.

- Đã từng độc lập chịu trách nhiệm quyết toán thuế ở các đơn vị trước đây.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc thầu.

Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15-20 triệu

- Thưởng, đãi ngộ xứng đáng theo năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm của công ty, lễ tết, sinh nhật, phép năm

- Hỗ trợ ăn trưa 35k/ ngày

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h00, chiều 13h15-17h15

Thứ 7: 8h-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.