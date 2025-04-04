Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần đầu tư GEMS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 201 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xuất và tập hợp hóa đơn đầu ra, đầu vào và hạch toán trên phần mềm kế toán theo đúng quy định;

Xử lý và bổ sung chứng từ kế toán bảo vệ chi phí doanh thu;

Lên chi phí lương phù hợp giữa luật kế toán và luật bảo hiểm. Có kế hoạch bổ sung các chi phí hợp lệ khác cho công ty.

Kê khai thuế GTGT, TNCN, tờ khai thuế cho thuê tài sản, thuế nhà thầu và lên BCTC cuối năm;

Làm việc và giải trình với cơ quan thuế khi có những vấn đề phát sinh và các công việc khác theo phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm về mảng thuế, đã tham gia quyết toán thuế

Có kinh nghiệm về mảng dịch vụ cho thuê văn phòng, giáo dục, phần mềm là một lợi thế;

Lên được báo cáo tài chính hoàn thiện, đánh giá được những rủi ro để đưa ra phương án xử lý phù hợp;

Am hiểu và cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới để chủ động và linh hoạt trong xử lý các vấn đề về chi phí và doanh thu;

Có hiểu biết về kê khai thuế cho thuê tài sản, thuế nhà thầu....;

Nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm cao. Nghiêm túc và gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty cổ phần đầu tư GEMS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư GEMS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin