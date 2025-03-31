Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TT59 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 199 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Quản lý, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế (GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhập khẩ, thuế xuất nhập khẩu,...).

Lập và kiểm tra tờ khai thuế định kỳ (tháng, quý, năm), thực hiện quyết toán thuế và báo cáo thuế đầy đủ theo quy định.

Chủ động làm việc với cơ quan thuế trong các đợt thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế, giải trình hồ sơ khi có yêu cầu.

Kiểm tra, phân tích chi phí hợp lý, hợp lệ để tối ưu nghĩa vụ thuế mà vẫn tuân thủ pháp luật.

Hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, công nợ liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa, theo dõi các khoản phải thu, phải trả bằng ngoại tệ (USD), đánh giá chênh lệch tỷ giá.

Kiểm soát việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra; đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp lệ.

Quản lý hệ thống hóa đơn điện tử, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Theo dõi và kiểm soát các khoản nộp thuế, tránh phát sinh chậm nộp, sai sót dẫn đến bị phạt.

Cập nhật và nghiên cứu các chính sách, quy định thuế mới nhằm áp dụng hiệu quả vào doanh nghiệp.

lập báo cáo tài chính liên quan đến thuế, phối hợp với kiểm toán, tư vấn thuế khi cần.

Tư vấn, đề xuất các phương án tối ưu hóa nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các trường top đầu về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán thuế, đặc biệt đã từng tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống thuế, đặc biệt là thuế doanh nghiệp, thuế nhập khẩu…...

Có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp nhập khẩu, xử lý giao dịch ngoại tệ (USD), đánh giá tác động của tỷ giá.

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa) và các phần mềm kê khai thuế (HTKK, iTax,…).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, làm báo cáo thuế và giải trình số liệu khi cần thiết.

Kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, cẩn thận, trung thực và trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TT59 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:14tr-18tr.

Thưởng KPI, thưởng cuối năm, thưởng khi hoàn thành quyết toán thuế tốt.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp đi lại (nếu có), chính sách phúc lợi dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TT59

