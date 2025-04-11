Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số nhà 20, nghách 16/58 đường đỗ xuân hợp, mỹ đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

Các công việc liên quan đến thuế, báo cáo tài chính, công nợ, ngân hang, bảo hiểm...

Các công việc văn phòng khác trong công ty theo sự chỉ đạo của ban giám đốc

Thống kê và tổng hợp đố liệu, giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Rà soát sổ sách.

Lưu giữ chứng từ một cách khoa học

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiều 2 năm làm thuế, báo cáo tài chính

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan về kế toán

Thành thạo phần mềm fast, Excel, Word...Ưu tiên bạn có nhu cầu tìm cv ổn định, gắn bó lâu dài

Phỏng vấn đạt đi làm luôn

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 14-19tr ( Tùy năng lực, sẽ trao đổi khi pv)

Được tham gia BHXH theo quy định

ĐƯợc hưởng tháng lương thứ 13, chế độ lễ tết...

Hàng năm du lịch cùng công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin