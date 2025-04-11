Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
- Hà Nội: số nhà 20, nghách 16/58 đường đỗ xuân hợp, mỹ đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 19 Triệu
Các công việc liên quan đến thuế, báo cáo tài chính, công nợ, ngân hang, bảo hiểm...
Các công việc văn phòng khác trong công ty theo sự chỉ đạo của ban giám đốc
Thống kê và tổng hợp đố liệu, giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Rà soát sổ sách.
Lưu giữ chứng từ một cách khoa học
Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan về kế toán
Thành thạo phần mềm fast, Excel, Word...Ưu tiên bạn có nhu cầu tìm cv ổn định, gắn bó lâu dài
Phỏng vấn đạt đi làm luôn
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH theo quy định
ĐƯợc hưởng tháng lương thứ 13, chế độ lễ tết...
Hàng năm du lịch cùng công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
