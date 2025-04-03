Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty.
Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan.
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.
Tham mưu tư vấn cho Công ty về pháp luật.
Hỗ trợ xây dựng hợp đồng, thủ tục hành chính, tài liệu pháp lý.
Cập nhật, sửa đổi pháp luật hiện hành.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02- 04 năm kinh nghiệm kế toán thuế
Yêu cầu đặc thù - Độ tuổi từ 24 - 29 tuổi.
Đã từng nhiều lần tham gia thanh kiểm tra, quyết toán với cơ quan thuế.

Tại CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực).
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN).
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty.
Được tham gia đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 150A Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

