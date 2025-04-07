Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CK SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yen Lang, Thinh Quang, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Bookkeeping Support:

(Hỗ trợ kế toán: Xử lý các công việc kế toán hàng ngày và xử lý lương một cách chính xác và cẩn thận.)

Account Reconciliation:

(Đối chiếu tài khoản: Thực hiện đối chiếu các báo cáo ngân hàng và thẻ tín dụng thường xuyên để đảm bảo tất cả các bản ghi tài chính luôn cập nhật.)

(Thu hồi công nợ: Giám sát và quản lý các khoản phải thu của Victorian Manufacturing Group để duy trì dòng tiền khỏe mạnh.)

Accounts Payable:

(Thanh toán công nợ: Xử lý và giám sát các khoản phải trả, bao gồm việc quản lý hóa đơn và thanh toán cho nhà cung cấp.)

BAS/IAS Preparation:

(Chuẩn bị BAS/IAS: Chuẩn bị và nộp Báo cáo Hoạt động Kinh doanh (BAS) và Báo cáo Hoạt động Thanh toán Theo kỳ (IAS) đúng hạn.)

TPAR Filing:

(Nộp TPAR: Chuẩn bị và nộp Báo cáo Thuế Thanh toán Hàng năm (TPAR) một cách chính xác.)

Client Training and Support

(Đào tạo và hỗ trợ khách hàng: Tổ chức các buổi đào tạo kế toán thông tin cho khách hàng và cung cấp sự hỗ trợ liên tục để nâng cao hiểu biết tài chính của họ.)

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 years of experience

(Ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính.)

required to have experience in Australian accounting

(Ưu tiên phải có kinh nghiệm về kế toán Úc)

IELTS 6.0

(Ứng viên có chứng chỉ Ielts 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương)

(Thành thạo phần mềm kế toán và MS Office.)

(Kỹ năng tổ chức và giao tiếp tốt.)

Tại CÔNG TY TNHH CK SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

10 - 14M per month

(Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

(Thưởng lương tháng 13)

(Được tham gia các sự kiện team-building hàng quý, và du lịch hàng năm cùng Công ty.)

(Được hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Pháp luật)

(Có 12 ngày nghỉ phép hàng năm)

(Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, đồng nghiệp trẻ và đầy nhiệt huyết.)

(Cơ hội phát triển bản thân và văn hóa đội nhóm tuyệt vời.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CK SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.