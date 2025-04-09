Tuyển Kế toán thuế Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga
- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN
- Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu theo định kỳ
- Hạch toán giá thành sản xuất sản phẩm hàng tháng
- Hoàn thiện chứng từ thuế định kỳ hàng quý theo kế hoạch đề ra
- Lập báo cáo tài chính hàng năm
- Cập nhật và thông báo cho nhân viên phòng kế toán các thông tin mới nhất về sự thay đổi của Luật thuế
- Giao dịch và giải đáp thắc mắc với cơ quan thuế
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
- Thành thạo Excel
- Kinh nghiệm từ 3 - 5 năm
- Đã từng làm quyết toán thuế
- Có tinh thần trách nhiệm cao
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc
Tại Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
