Tuyển Kế toán thuế Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN

- Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu theo định kỳ

- Hạch toán giá thành sản xuất sản phẩm hàng tháng

- Hoàn thiện chứng từ thuế định kỳ hàng quý theo kế hoạch đề ra

- Lập báo cáo tài chính hàng năm

- Cập nhật và thông báo cho nhân viên phòng kế toán các thông tin mới nhất về sự thay đổi của Luật thuế

- Giao dịch và giải đáp thắc mắc với cơ quan thuế

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU NĂNG LỰC:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

- Thành thạo Excel

- Kinh nghiệm từ 3 - 5 năm

- Đã từng làm quyết toán thuế

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc

Tại Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga

