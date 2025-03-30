Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD

Mức lương Đến 700 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17, 18, 19 tòa Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Đến 700 USD

Quản lý doanh thu tiền về của các công ty thành viên, làm việc trực tiếp với các công ty thành viên và báo cáo các số liệu theo yêu cầu của kế toán trưởng;

Quyết toán thuế với cơ quan thuế. Làm thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng;

Trực tiếp thực hiện các công tác hoàn thiện hợp đồng, nghiệm thu, xuất hóa đơn tài chính, hoạch toán nghiệp vụ liên quan sổ sách kế toán, thực hiện các báo cáo quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo thuế,báo cáo kiểm toán;

Rà soát lại sổ sách nghiệp vụ của kế toán viên, điều chỉnh theo chuẩn mực kế toán;

Tham mưu cho Kế toán trưởng các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, thông tư nghị định, các rủi ro thuế theo đúng quy định của pháp luật;

Nhận hóa đơn chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hợp đồng, hóa đơn chứng từ nhận được;

Lưu trữ sắp xếp chứng từ ngân hàng, hồ sơ lưu của kế toán doanh nghiệp;

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp;

Đối chiếu công nợ ngân hàng, nhà cung cấp, cơ quan thuế;

Trực tiếp lên báo cáo quý, Báo cáo tài chính năm, quyết toán TNCN năm, đồng thời thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước;

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán giải trình về số liệu sổ sách kế toán tại công ty;

Làm việc trực tiếp với nhân viên, người lao động công ty về các chính sách liên quan thuế TNCN, giải đáp thắc mắc liên quan Luật thuế, phổ biến hồ sơ cần cung cấp để đảm bảo quyền lợi nhân viên;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương Đến 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên làm kế toán;

Có kinh nghiệm quyết toán thuế ở công ty quy mô trên 100 người;

Chăm chỉ, tỷ mỉ, cẩn thận, thật thà, chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao;

Am hiểu luật kế toán, Chuyên môn kế toán vững;

Có kinh nghiệm quyết toán với cơ quan Thuế là 1 lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 700 USD/tháng (chưa bao gồm thưởng lễ tết, và các khoản thưởng khác...);

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( PVI Care);

Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game.....

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin