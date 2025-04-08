Tuyển Kế toán thuế JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Nhập liệu đầu vào. Theo dõi, rà soát, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: Chi phí, ngân hàng, tiền mặt, mua hàng, bán hàng, kho ,công cụ dụng cụ, tài sản cố định lên phần mềm kế toán.

Thực hiện, kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ Luật quản lý thuế;

Lập và kê khai các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định.

Lập báo cáo tài chính năm/ Lập quyết toán thuế năm

Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh

Thường xuyên cập nhật các chính sách và quy định mới của Luật thuế liên quan đến hoạt động của Công ty; Tham gia, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có công việc phát sinh

Các công việc khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Đã có kinh nghiệm quyết toán thuế

- Hiểu rõ các quy định, thông tư, nghị định về thuế, đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế

- Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc, biết sắp xếp công việc một cách khoa học. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa-Amis

- Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình và có thể đi làm được ngay khi đạt phỏng vấn.

- Có khả năng tư duy

Quyền Lợi

- Lương: 15->20tr/tháng (cụ thể thỏa thuận theo năng lực)

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động : BHXH, BHYT, Nghỉ mát .....

- Các chế độ khác: tháng lương thứ 13, thưởng kết quả kinh doanh, phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước...

Cách Thức Ứng Tuyển

