Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán thuế

Thực hiện công việc rà soát, kiểm tra và đối chiếu những chứng từ để kê khai và xuất hóa đơn.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán hoặc đã từng tham gia vào thanh kiểm tra quyết toán với cơ quan thuế.

Quyền Lợi

Mức lương: Up 14M + phụ cấp

