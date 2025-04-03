Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Thực hiện công việc rà soát, kiểm tra và đối chiếu những chứng từ để kê khai và xuất hóa đơn.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán hoặc đã từng tham gia vào thanh kiểm tra quyết toán với cơ quan thuế.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Up 14M + phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
