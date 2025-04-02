Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Vinfast, 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm (VAT, CIT, PIT) theo quy định của cơ quan thế.
Tham gia hoặc hỗ trợ quyết toán thuế cuối năm và làm việc với các kiểm toán viên bên ngoài hoặc cơ quan thuế khi được yêu cầu.
Theo dõi và đảm bảo tuân thủ các luật và quy định thuế mới nhất của Việt Nam
Duy trì hồ sơ và tài liệu thuế chính xác cho mục đích báo cáo nội bộ và bên ngoài
Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ liên quan đến thuế cho các phòng ban nội bộ khi cần thiết.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về Thuế tại VN (VAT, CIT. PIT)
Có kinh nghiệm làm quyết toán thuế (làm trực tiếp hoặc đã từng hỗ trợ)
Ứng viên trêm 27 tuổi
Tiếng Anh: Nói và Viết
Tỉ mỉ, cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm với công việc, có khả năng xử lý vẫn đề
Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng lương thứ 13 và thưởng đánh giá theo năng lực
Xét tang lương 1 lần/ năm
Các chế độ bảo hiểm theo quy định của luật (BHXH, BHYT, BHTN)
Khám sức khỏe định kì hằng năm
Được đào tạo và thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Lộ trình phát triển công việc rõ ràng
Có các câu lạc bộ: yoga, Zumba, vẽ, leo núi trong nhà…công ty tài trợ 100%
Du lịch hằng năm, sự kiện hang tháng…
Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 bất kì trong tháng
Được cung cấp thiết bị làm việc
Địa chỉ làm việc: Số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI