Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Vinfast, 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm (VAT, CIT, PIT) theo quy định của cơ quan thế.

Tham gia hoặc hỗ trợ quyết toán thuế cuối năm và làm việc với các kiểm toán viên bên ngoài hoặc cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Theo dõi và đảm bảo tuân thủ các luật và quy định thuế mới nhất của Việt Nam

Duy trì hồ sơ và tài liệu thuế chính xác cho mục đích báo cáo nội bộ và bên ngoài

Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ liên quan đến thuế cho các phòng ban nội bộ khi cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương cho công ty vốn nước ngoài tại VN

Am hiểu về Thuế tại VN (VAT, CIT. PIT)

Có kinh nghiệm làm quyết toán thuế (làm trực tiếp hoặc đã từng hỗ trợ)

Ứng viên trêm 27 tuổi

Tiếng Anh: Nói và Viết

Tỉ mỉ, cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm với công việc, có khả năng xử lý vẫn đề

Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực

Tháng lương thứ 13 và thưởng đánh giá theo năng lực

Xét tang lương 1 lần/ năm

Các chế độ bảo hiểm theo quy định của luật (BHXH, BHYT, BHTN)

Khám sức khỏe định kì hằng năm

Được đào tạo và thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Lộ trình phát triển công việc rõ ràng

Có các câu lạc bộ: yoga, Zumba, vẽ, leo núi trong nhà…công ty tài trợ 100%

Du lịch hằng năm, sự kiện hang tháng…

Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 bất kì trong tháng

Được cung cấp thiết bị làm việc

Địa chỉ làm việc: Số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển

