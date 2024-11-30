Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, ngách 31, ngõ 12 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Giải quyết và chịu trách nhiệm những vấn đề về kế toán,thuế của các khách hàng doanh nghiệpđược công ty phân công.

Lên sổ sách kế toán tháng; báo cáo tình hình kết quả kinh doanh trên chứng từ được cung cấp;

Cuối quý lập và nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo quy định;

Cuối năm lập BCTC và tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN;

Cuối năm in ấn sổ sách kế toán, chuyển bản mềm hồ sơ kế toán, hỗ trợ lưu trữ hồ sơ kế toán;

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nam/Nữ độ tuổi từ 23-35 tuổi

Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán từ trung cấp trở lên

Đã lên được BCTC

Chúng tôi đánh giá cao những bạn chịu khó, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và có ý định đóng góp, gắn bó lâu dài cùng công ty.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo để phù hợp với yêu cầu của công việc

Lương cố định+ Đóng bảo hiểm + Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Phỏng vấn đạt đi làm luôn, hằng năm được tham gia ít nhất 2 chuyến du lịch cùng công ty

Môi trường làm việc 100% người trẻ tuổi, năng động, hòa đồng và trách nhiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI

