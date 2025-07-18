Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cela Paw làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Cela Paw
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
A. Doanh thu:
B. Quản lý chi phí:
C. Công việc hành chính kế toán:
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành bán lẻ/dịch vụ.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa... và Excel.
Có hiểu biết về quy định thuế, kế toán tài chính và các thủ tục hành chính liên quan.
Kỹ năng phân tích tài chính, lập báo cáo và tư duy logic tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công Ty TNHH Cela Paw Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9.000.000-12.000.000 VNĐ/tháng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, được đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn.
Tham gia các hoạt động team building gắn kết tình thân, gấp đôi tình bạn tại Cela ít nhất 1 năm/lần
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý tài chính cao hơn trong công ty.
Sở hữu thẻ Cela Paw Group: sử dụng miễn phí các dịch vụ hotel & spa, ưu đãi 10% khi mua sản phẩm tại các cửa hàng trên toàn hệ thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cela Paw
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
