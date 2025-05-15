Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI làm việc tại Bình Dương thu nhập 0 - 0 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 44c Xa lộ Hà Nội, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Quản lý hạch toán các chứng từ phát sinh đầy đủ, kịp thời chính xác lên phần mềm kế toán;
Phối hợp với các bộ phận khác để theo dõi số liệu liên quan;
Lưu trữ các tài liệu kế toán cho tất cả các giao dịch theo quy định hiện hành;
Xử lý các số liệu về thuế trên phần mềm kế toán (Lương, BHXH, Phân bổ chi phí...) ;
Lập báo cáo và cân đối thuế GTGT, hóa đơn đầu vào đầu ra;
Lập Báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, TNCN năm;
Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khi được giao nhiệm vụ;
Chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật và áp dụng thực hiện theo các chính sách, pháp luật có liên quan;
Tất cả những công việc, báo cáo khác theo chỉ đạo của cấp trên;

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
Có kinh nghiệm lập BCTC và quyết toán thuế;
Thành thạo Misa, thành thạo phần mềm hóa đơn;
Có kiến thức cơ bản về kinh tế thương mại và chuẩn mực kế toán;
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Kỹ năng soạn thảo văn bản chuẩn chỉnh;
Thành thạo tin học văn phòng;
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực;
Tính cách hòa động, thân thiện, năng động, học hỏi nhanh;
Có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc ổn định, lâu dài;
Phụ cấp ăn trưa, chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối nhân viên và gia đình, có chế độ ngày sinh nhật, thưởng các ngày Lễ/ Tết,...
Lương thỏa thuận theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn);
Có cơ hội thăng tiến;
Lương tháng 13, thưởng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

