Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI làm việc tại Bình Dương thu nhập 0 - 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI
- Bình Dương: 44c Xa lộ Hà Nội, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Quản lý hạch toán các chứng từ phát sinh đầy đủ, kịp thời chính xác lên phần mềm kế toán;
Phối hợp với các bộ phận khác để theo dõi số liệu liên quan;
Lưu trữ các tài liệu kế toán cho tất cả các giao dịch theo quy định hiện hành;
Xử lý các số liệu về thuế trên phần mềm kế toán (Lương, BHXH, Phân bổ chi phí...) ;
Lập báo cáo và cân đối thuế GTGT, hóa đơn đầu vào đầu ra;
Lập Báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, TNCN năm;
Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khi được giao nhiệm vụ;
Chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật và áp dụng thực hiện theo các chính sách, pháp luật có liên quan;
Tất cả những công việc, báo cáo khác theo chỉ đạo của cấp trên;
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập BCTC và quyết toán thuế;
Thành thạo Misa, thành thạo phần mềm hóa đơn;
Có kiến thức cơ bản về kinh tế thương mại và chuẩn mực kế toán;
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Kỹ năng soạn thảo văn bản chuẩn chỉnh;
Thành thạo tin học văn phòng;
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực;
Tính cách hòa động, thân thiện, năng động, học hỏi nhanh;
Có sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối nhân viên và gia đình, có chế độ ngày sinh nhật, thưởng các ngày Lễ/ Tết,...
Lương thỏa thuận theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn);
Có cơ hội thăng tiến;
Lương tháng 13, thưởng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI
