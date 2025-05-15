Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI làm việc tại Bình Dương thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 44c Xa lộ Hà Nội, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Quản lý hạch toán các chứng từ phát sinh đầy đủ, kịp thời chính xác lên phần mềm kế toán;

Phối hợp với các bộ phận khác để theo dõi số liệu liên quan;

Lưu trữ các tài liệu kế toán cho tất cả các giao dịch theo quy định hiện hành;

Xử lý các số liệu về thuế trên phần mềm kế toán (Lương, BHXH, Phân bổ chi phí...) ;

Lập báo cáo và cân đối thuế GTGT, hóa đơn đầu vào đầu ra;

Lập Báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, TNCN năm;

Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khi được giao nhiệm vụ;

Chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật và áp dụng thực hiện theo các chính sách, pháp luật có liên quan;

Tất cả những công việc, báo cáo khác theo chỉ đạo của cấp trên;

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

Có kinh nghiệm lập BCTC và quyết toán thuế;

Thành thạo Misa, thành thạo phần mềm hóa đơn;

Có kiến thức cơ bản về kinh tế thương mại và chuẩn mực kế toán;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng soạn thảo văn bản chuẩn chỉnh;

Thành thạo tin học văn phòng;

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực;

Tính cách hòa động, thân thiện, năng động, học hỏi nhanh;

Có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc ổn định, lâu dài;

Phụ cấp ăn trưa, chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối nhân viên và gia đình, có chế độ ngày sinh nhật, thưởng các ngày Lễ/ Tết,...

Lương thỏa thuận theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn);

Có cơ hội thăng tiến;

Lương tháng 13, thưởng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XƯƠNG LỢI

