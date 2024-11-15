Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- 370 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty
- Xuất hóa đơn, chứng từ bán hàng
- Kê khai lập các báo cáo thuế định kỳ
- Tính giá thành sản phẩm
- Tư vấn cho Ban giám đốc về tình hình tài chính
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo tin học và phần mềm kế toán Misa
- Trình độ Cao đẳng trở lên, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
- Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm hành chính 8h - 17h. Nghỉ các Chủ nhật và 2 thứ 7
- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ tết, sinh nhật, du xuân, du lịch, nghỉ mát
- Tham gia Bảo hiểm, công đoàn theo quy định, bảo hiểm 24/24
- Địa điểm làm việc: Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
