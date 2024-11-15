Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - 370 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty

- Xuất hóa đơn, chứng từ bán hàng

- Kê khai lập các báo cáo thuế định kỳ

- Tính giá thành sản phẩm

- Tư vấn cho Ban giám đốc về tình hình tài chính

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo tin học và phần mềm kế toán Misa

- Trình độ Cao đẳng trở lên, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

- Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm hành chính 8h - 17h. Nghỉ các Chủ nhật và 2 thứ 7

- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ tết, sinh nhật, du xuân, du lịch, nghỉ mát

- Tham gia Bảo hiểm, công đoàn theo quy định, bảo hiểm 24/24

- Địa điểm làm việc: Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy

