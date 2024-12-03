Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HUY CƯỜNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HUY CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HUY CƯỜNG

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Kiểm tra, cân đối lập kế hoạch thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng;
- Liên hệ làm việc với các đối tác: Ngân hàng, Nhà cung cấp, Khách hàng...
- Lập hồ sơ giải ngân, đáo hạn, bảo lãnh có liên quan;
- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hoá đơn , chứng từ gốc của Doanh Nghiệp ....
- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách;
- Hạch toán các ghiệp vụ phát sinh kịp thời;
- Kiểm tra và lập hồ sơ thanh toán/ quyết toán, xuất hoá đơn;
- Hàng tháng/ quý Lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN theo đúng quy định ;
- Biết lập BCTC, quyết toán TNCN, quyết toán TNDN;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và có trách nhiệm cao trong việc;
- Kỹ năng phân tích tốt, nhạy bén và có trách nhiệm trong công việc;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng/ Ban giám đốc;

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - tài chính các lĩnh vực liên quan
- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp từ 2 năm trở lên (ưu tiên đã làm việc tại các công ty xây dựng).
ưu tiên đã làm việc tại các công ty xây dựng)
- Kiến thức chuyên môn, am hiểu về nghiệp vụ kế toán, luật thuế có liên quan;
- Biết làm báo cáo thuế, BCTC, TNCN, TNDN, ;
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (các phần Excel, Word, mềm kế toán Smart, Misa)
- Kiểm tra chứng từ và hạch toán lưu trữ các nghiệp vụ phát sinh theo quy định;

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HUY CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động;
Các ngày nghỉ theo quy định của Luật và Chính Sách công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HUY CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HUY CƯỜNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HUY CƯỜNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A, 348/9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

