Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ

- Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Lọc, đối chiếu, đánh giá dữ liệu kế toán, dữ liệu dự án
Lập biên bản, báo cáo kiểm toán
Xác định sơ hở và đề xuất khắc phục các rủi ro
Nhận định sơ bộ về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp
Đánh giá rủi ro các khoản mục trên BCTC, các giao dịch có tính ảnh hưởng trên sổ sách, đưa ra lưu ý khoản mục có thể phản ánh không trung thực và hợp lý so để Ban giám đốc xem xét
Xử lý số liệu và lập báo cáo kiểm toán nội nội theo hướng dẫn của chuyên viên;
Phụ trách công việc phát sinh khác được giao từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, kế toán, kiểm toán
Kinh nghiệm: 2 năm kế toán tổng hợp, có kinh nghiệm kiểm toán là một lợi thế
Kinh nghiệm:
, có kinh nghiệm kiểm toán là một lợi thế
Nắm vững các nghiệp vụ hoạch toán kế toán, thanh toán
Có kiến thức cơ bản, hiểu biết chung về pháp luật
Có khả năng phán đoán độc lập, trung thực, khách quan
Có khả năng thu thập, đánh giá, phân tích, tổng hợp thông tin
Có kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý dự án là 1 lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón hàng ngày: Hà Nội- Hưng Yên
Đào tạo tại Hà Nội 3 tháng trước khi làm tại Hưng Yên
Được xét tăng lương 02 lần/ 01 năm.
Được đào tạo về các nội dung chuyên môn.
Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...
Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp.
Được hỗ trợ ăn trưa
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.
Được tham gia các CLB Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

