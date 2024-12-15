Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ - Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Lọc, đối chiếu, đánh giá dữ liệu kế toán, dữ liệu dự án

Lập biên bản, báo cáo kiểm toán

Xác định sơ hở và đề xuất khắc phục các rủi ro

Nhận định sơ bộ về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp

Đánh giá rủi ro các khoản mục trên BCTC, các giao dịch có tính ảnh hưởng trên sổ sách, đưa ra lưu ý khoản mục có thể phản ánh không trung thực và hợp lý so để Ban giám đốc xem xét

Xử lý số liệu và lập báo cáo kiểm toán nội nội theo hướng dẫn của chuyên viên;

Phụ trách công việc phát sinh khác được giao từ cấp trên

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, kế toán, kiểm toán

Kinh nghiệm: 2 năm kế toán tổng hợp, có kinh nghiệm kiểm toán là một lợi thế

, có kinh nghiệm kiểm toán là một lợi thế

Nắm vững các nghiệp vụ hoạch toán kế toán, thanh toán

Có kiến thức cơ bản, hiểu biết chung về pháp luật

Có khả năng phán đoán độc lập, trung thực, khách quan

Có khả năng thu thập, đánh giá, phân tích, tổng hợp thông tin

Có kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý dự án là 1 lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón hàng ngày: Hà Nội- Hưng Yên

Đào tạo tại Hà Nội 3 tháng trước khi làm tại Hưng Yên

Được xét tăng lương 02 lần/ 01 năm.

Được đào tạo về các nội dung chuyên môn.

Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...

Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Được hỗ trợ ăn trưa

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.

Được tham gia các CLB Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông,.....

