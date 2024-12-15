Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
- Hưng Yên: Yên Mỹ
- Hà Nội, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Lọc, đối chiếu, đánh giá dữ liệu kế toán, dữ liệu dự án
Lập biên bản, báo cáo kiểm toán
Xác định sơ hở và đề xuất khắc phục các rủi ro
Nhận định sơ bộ về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp
Đánh giá rủi ro các khoản mục trên BCTC, các giao dịch có tính ảnh hưởng trên sổ sách, đưa ra lưu ý khoản mục có thể phản ánh không trung thực và hợp lý so để Ban giám đốc xem xét
Xử lý số liệu và lập báo cáo kiểm toán nội nội theo hướng dẫn của chuyên viên;
Phụ trách công việc phát sinh khác được giao từ cấp trên
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 2 năm kế toán tổng hợp, có kinh nghiệm kiểm toán là một lợi thế
Nắm vững các nghiệp vụ hoạch toán kế toán, thanh toán
Có kiến thức cơ bản, hiểu biết chung về pháp luật
Có khả năng phán đoán độc lập, trung thực, khách quan
Có khả năng thu thập, đánh giá, phân tích, tổng hợp thông tin
Có kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý dự án là 1 lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo tại Hà Nội 3 tháng trước khi làm tại Hưng Yên
Được xét tăng lương 02 lần/ 01 năm.
Được đào tạo về các nội dung chuyên môn.
Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...
Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp.
Được hỗ trợ ăn trưa
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.
Được tham gia các CLB Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông,.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI