Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH YOUNG WOO VINA III làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH YOUNG WOO VINA III
- Hưng Yên: KCN Dệt may Phố Nối B, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...
- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
- Theo dõi và quản lý công nợ
- Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; Thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang
- Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)
- Tính lương, bảo hiểm cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...
- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên kinh nghiệm từ 3 năm ở các công ty sản xuất
- Thành thạo tin học văn phòng, trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH YOUNG WOO VINA III Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng lương 1 lần/ năm, lương thưởng tháng thứ 13, Lễ, Tết
- Các chế độ khác theo chế độ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOUNG WOO VINA III
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
