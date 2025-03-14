Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Cảng Tân Vũ, khu vực Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Hỗ trợ xử lí các BC và Tờ khai liên quan đến Thuế theo Quý và năm dựa trên quy định hiện hành về Thuế: Tờ Khai Thuế GTGT, BC Tình hình sử dụng Hóa Đơn, BC quyết toán thuế TNDN , BC quyết toán thuế TNCN cho người Việt và các chuyên gia nước ngoài, BC tài chính.
Theo dõi và kiểm soát toàn bộ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng
Sử dụng và ghi sổ kế toán theo hướng dẫn của Thông tư 200 cũng như theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam
Cân đối, xử lí các chênh lệch liên quan đến các đầu tài khoản trên Bảng cân đối với phát sinh chi tiết.
Ghi chép,theo dõi và kiểm soát toàn bộ các chi phí liên quan đến trả trước, công cụ dụng cụ cũng như khấu hao tài sản cố định của Doanh Nghiệp
Có kinh nghiệm và hiểu làm việc với PM kế toán đặc biệt là BRAVO.
Biết sắp xếp quản lí, lưu trữ các chứng từ tài chính và hành chính một cách khoa học.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Được đào tạo và tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các chứng chỉ kế toán chính quy tương đương.
Ưu tiên với các chứng chỉ kế toán được công nhận quốc tế như ACCA, FIA, CPA....
Có kinh nghiệm làm tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Biết sử dụng và làm việc với các phần mềm kế toán, cụ thể là BRAVO
Có kĩ năng vi tính thành thạo: Excel, World, Power Point, Outlook
Có khả năng làm việc nhóm cũng như có kĩ năng giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong văn nói cũng như văn viết
Ưu tiên với những ứng viên có thể sử dụng được cả tiếng Trung (Quan Thoại)

Tại CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13 - 14 triệu/ tháng
Thưởng các ngày Lễ lớn 30/4 - 1/5; 2/9 và tháng lương 13. Thưởng Tết âm theo chế độ của tập đoàn.
Tham gia BHXH, BHYT.
Khám sức khoẻ; du lịch định kỳ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS

CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sau cầu 04 Thuộc Chi Nhánh Cảng Tân Vũ, Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-13-15-trieu-vnd-tai-hai-phong-job340070
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TIẾN THÀNH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TIẾN THÀNH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABY AND MOM GLOBAL làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABY AND MOM GLOBAL
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN A&T VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN A&T VIỆT NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TIẾN THÀNH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TIẾN THÀNH
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABY AND MOM GLOBAL làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABY AND MOM GLOBAL
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM MCS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM MCS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 35 Triệu JobsGO Recruit
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hanmiflexible VINA Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 600 USD Công Ty TNHH Hanmiflexible VINA Hải Phòng
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long
20 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Alewijnse Marine Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Alewijnse Marine Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU, ĐẦU TƯ TỔNG HỢP & HỢP TÁC QUỐC TẾ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU, ĐẦU TƯ TỔNG HỢP & HỢP TÁC QUỐC TẾ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm