Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HE CHUN LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Cảng Tân Vũ, khu vực Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Kế toán tổng hợp

Hỗ trợ xử lí các BC và Tờ khai liên quan đến Thuế theo Quý và năm dựa trên quy định hiện hành về Thuế: Tờ Khai Thuế GTGT, BC Tình hình sử dụng Hóa Đơn, BC quyết toán thuế TNDN , BC quyết toán thuế TNCN cho người Việt và các chuyên gia nước ngoài, BC tài chính.

Theo dõi và kiểm soát toàn bộ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng

Sử dụng và ghi sổ kế toán theo hướng dẫn của Thông tư 200 cũng như theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam

Cân đối, xử lí các chênh lệch liên quan đến các đầu tài khoản trên Bảng cân đối với phát sinh chi tiết.

Ghi chép,theo dõi và kiểm soát toàn bộ các chi phí liên quan đến trả trước, công cụ dụng cụ cũng như khấu hao tài sản cố định của Doanh Nghiệp

Có kinh nghiệm và hiểu làm việc với PM kế toán đặc biệt là BRAVO.

Biết sắp xếp quản lí, lưu trữ các chứng từ tài chính và hành chính một cách khoa học.

Yêu Cầu Công Việc

Được đào tạo và tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các chứng chỉ kế toán chính quy tương đương.

Ưu tiên với các chứng chỉ kế toán được công nhận quốc tế như ACCA, FIA, CPA....

Có kinh nghiệm làm tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Biết sử dụng và làm việc với các phần mềm kế toán, cụ thể là BRAVO

Có kĩ năng vi tính thành thạo: Excel, World, Power Point, Outlook

Có khả năng làm việc nhóm cũng như có kĩ năng giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong văn nói cũng như văn viết

Ưu tiên với những ứng viên có thể sử dụng được cả tiếng Trung (Quan Thoại)

Quyền Lợi

Thu nhập 13 - 14 triệu/ tháng

Thưởng các ngày Lễ lớn 30/4 - 1/5; 2/9 và tháng lương 13. Thưởng Tết âm theo chế độ của tập đoàn.

Tham gia BHXH, BHYT.

Khám sức khoẻ; du lịch định kỳ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

