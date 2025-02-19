Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1,2 Tòa Nhà HEI Số 1 Ngụy Như Kontum, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán tổng hợp

Quản lý dòng tiền, thu chi trong doanh nghiệp

Kiểm tra và cập nhật chính xác số liệu doanh thu từ bán hàng của các chi nhánh hàng ngày/tuần/tháng

Kiểm tra, đối chiếu với file thu tiền hàng ngày, tiến hành hạch toán các giao dịch thu tiền bán hàng được thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Giao dịch ngân hàng: Nộp, rút tiền mặt, ủy nhiệm chi, các hồ sơ liên quan

Theo dõi ,kiểm tra các khoản chiết khấu cho khách hàng

Cập nhật, theo dõi, báo cáo công nợ phải thu cuối kỳ hàng tuần/ tháng và bất kỳ khi nào có yêu cầu

Xuất hóa đơn GTGT, Lập & nộp tờ khai thuế GTGT,TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

Lập phiếu thu, phiếu chi, báo cáo quỹ TM.

Tính toán phân bổ giá vốn hàng hóa dịch vụ.

Theo dõi về các khoản mục chi phí thực tế phát sinh

Theo dõi các khoản TSCĐ, CCDC , thực hiện khấu hao, phân bổ vào cuối kỳ kế toán.

Lập báo cáo thuế, Báo cáo tài chính hàng quý, năm theo pháp luật hiện hành.

Tham gia cung cấp tài liệu, giải trình với cơ quan thuế, kiểm toán khi được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học Chuyên ngành Tài chính- kế toán, kiểm toán

- Có kinh Ít nhất 2 năm ở vị trí KTTH và ít nhất 5 năm ở vị trí KTV

- Hiểu biết về các nghiệp vụ kinh tế ở tất cả các phân hệ kế toán

- Có khả năng bao quát, tổng hợp và phân tích, Tư duy hệ thống và tổng thể, Kỹ năng giải quyết vấn đề và tổng hợp đề xuất

- Hạch toán kế toán, Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán và những quy định về thuế

- Năng lực kiểm tra, kiểm soát

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng dành cho kế toán, word, excel, powerpoint

- Biết sử dụng phần mềm kế toán là một lợi thế

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề linh hoạt

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết tình huống khéo léo, nhanh nhạy

- Trách nhiệm, Chủ động, Trung trực, đáng tin cậy, Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bảo mật, liêm khiết, Có ý thức chấp hành quy định

- Chịu được áp lực cao trong công việc

Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương thỏa thuận theo năng lực

+ Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm,

+Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

