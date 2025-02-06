Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 12, đường D2 Hoa Trà, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

TÀI CHÍNH: Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp. báo cáo định kỳ 1 tháng/1 lần

- Theo dõi công nợ

- Mua Hàng

- Xử lý các hợp đồng và biên bản nghiệm thu

- Nghiệm thu khối lượng đơn giá từng mục công việc

- Quản lý định mức vật tư, nhân công từng công trình, nhập khẩu, sản xuất, Kho vật tư và dụng cụ

- Các nghiệp vụ thuế

- Kế hoạch tuyển nhân sự

- Uỷ Quyền & Quyết định Bổ Nhiệm

- Quy trình kế toán và kiểm toán.

- Giám sát các chức năng tài khoản phải trả và phải thu, đảm bảo xử lý hóa đơn và thanh toán kịp thời và chính xác.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo, cân đối tài chính

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế và các ngành liên quan ở các trường Đại học.

- Kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Kỹ năng nắm vững quy trình nghiệp vụ hạch toán, hiểu rõ các quy định về pháp luật.

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, làm tốt có thể thưởng tới 20 đến 25 triệu

- Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.

- Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

- Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, có sức thuyết phục đối với nhân viên trong mọi hoạt động

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding; BHXH, BHYT,... theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí

