Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 19 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 230/16 Pasteur, Quận 3, Quận 3

Kiểm tra đối chiếu số liệu số liệu chi tiết và tổng hợp;

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty;

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty;

Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty;

Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra (nếu có);

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến;

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty Xuất nhập khẩu, Mỹ phẩm, Thẩm mỹ/ Spa;

Có năng lực nghiệp vụ Kế toán, có khả năng Tổng hợp, nắm vững chế độ Kế toán;

Sử dụng tốt Excel, phần mềm Kế toán (MISA);

Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, giao tiếp tốt;

Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc;

Định hướng công việc rõ ràng, khả năng gắn bó lâu dài.

Thử việc: 2 tháng

Cơ hội huấn luyện: Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ

Đồng nghiệp: Trẻ, năng động, hòa đồng

Ngày nghỉ: Đúng quy định về lao động

Phúc lợi: Chế độ BHXH đầy đủ, teambuilding, thưởng

Phụ cấp khác: đi lại, điện thoại, công tác phí (Tùy theo yêu cầu công việc)

