Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập hóa đơn đầu ra & xử lý hóa đơn đầu vào (lưu trữ, in ấn, tập hợp các chứng từ liên quan như PXK, hợp đồng, …)
Các công việc liên quan đến nhân sự như: hợp đồng, bảo hiểm, …
Hạch toán nghiệp vụ vào phần mềm kế toán.
Lập BCTC định kỳ theo yêu cầu của BGĐ, lập sổ sách kèm theo đúng luật và quy định của nhà nước.
Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp.
Và những việc cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.
Kinh nghiệm: có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm liên quan.
Kỹ năng chuyên môn: sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Yêu cầu khác: Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng sắp xếp công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dự kiến: 10 – 12 triệu/ tháng.
Các khoản thưởng/hoa hồng: Theo chính sách công ty.
Bảo hiểm & phúc lợi khác: Theo quy định pháp luật.
Thử việc 01 tháng, hưởng 90% lương chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN

CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 416 Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

