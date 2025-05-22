Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập hóa đơn đầu ra & xử lý hóa đơn đầu vào (lưu trữ, in ấn, tập hợp các chứng từ liên quan như PXK, hợp đồng, …)

Các công việc liên quan đến nhân sự như: hợp đồng, bảo hiểm, …

Hạch toán nghiệp vụ vào phần mềm kế toán.

Lập BCTC định kỳ theo yêu cầu của BGĐ, lập sổ sách kèm theo đúng luật và quy định của nhà nước.

Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp.

Và những việc cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.

Kinh nghiệm: có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm liên quan.

Kỹ năng chuyên môn: sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Yêu cầu khác: Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng sắp xếp công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA VIỆT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dự kiến: 10 – 12 triệu/ tháng.

Các khoản thưởng/hoa hồng: Theo chính sách công ty.

Bảo hiểm & phúc lợi khác: Theo quy định pháp luật.

Thử việc 01 tháng, hưởng 90% lương chính thức.

