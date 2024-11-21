Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯƠNG TIẾN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 72, đường Cầu Diễn, Tổ 6, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm,, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày.

Lập các phiếu: Tạo các phiếu thu - chi, phiếu xuất - nhập kho, hóa đơn bán hàng..v.v. ngay khi có nhu cầu.

Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán.

Quản lý công nợ: Theo dõi và quản lý công nợ của bên thứ ba như nhà cung cấp, đại lý, chi nhánh hay khách hàng.

Kê khai thuế: Lập tờ khai các loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Kê khai hóa đơn, chứng từ: Trong tháng, kế toán tổng hợp cần thực hiện kê khai, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ mà công ty đã sử dụng (bao gồm của cá nhân và tập thể).

Tính lương và chi phí: Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.

Tính giá trị hàng hóa/sản phẩm/dịch vụ của công ty: Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp còn thực hiện tính số lượng, giá trị của các sản phẩm hàng hóa tồn kho, khấu hao tài sản..v.v.

Lập báo cáo: Tạo các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp từ 2-3 năm trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

Nắm vững về pháp luật liên quan đến thuế, tài chính.

Kỹ năng sắp xếp, tổ chứ công việc, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DƯƠNG TIẾN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15 triệu (Tùy năng lực)

Mức lương:

Chế độ: Được đóng BHXH, thưởng, chế độ theo quy định của công ty.

Chế độ:

Thời gian: 8h-18h (Nghỉ trưa 2 tiếng), Từ T2-T7

Địa chỉ làm việc: Số 72, đường Cầu Diễn, Tổ 6, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯƠNG TIẾN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin