Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ATB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH ATB Group
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.
Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng-quý, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến vị trí kế toán tổng hợp, hỗ trợ cung cấp số liệu, chứng từ cho các phòng ban khác theo yêu cầu của ban giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty TNHH ATB Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết ....
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ATB Group
