Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ATB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.

Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng-quý, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Thực hiện các công việc khác có liên quan đến vị trí kế toán tổng hợp, hỗ trợ cung cấp số liệu, chứng từ cho các phòng ban khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH ATB Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10-15 triệu

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết ....

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ATB Group

