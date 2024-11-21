Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT5.2A

- 32 KĐTM Đại Kim

- P. Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Làm thuế, hoá đơn chứng từ, tính công, bảng lương cho nhân viên.
- Nhập các số liệu hàng nhập – xuất, đơn hàng giao dịch, thống kê chi phí, quản lý hàng hóa tồn kho.
- Theo dõi công nợ khách hàng, hỗ trợ/ tham gia quá trình thu hồi công nợ.
- Theo dõi, lên sanh sách hàng hóa nhập khẩu theo kế hoạch của Ban giám đốc.
- Làm bảo hiểm xã hội.
- Tham gia tuyển dụng nhân sự, công tác hành chính văn phòng.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, ngoại hình sáng, dưới 35 tuổi.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Am hiểu về các chính sách thuế, báo cáo thuế.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, hòa đồng, giao tiếp tốt.
- Khiêm tốn, cầu thị, trung thực, có tinh thần đội nhóm cao.
- Chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc.
- Ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
- Thành thạo tin học văn phòng, Excel và phần mềm Kế toán.
- Biết và am hiểu về hoạt động nhập khẩu là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tối thiểu từ 7 triệu đến 15 triệu trở lên.
- Thưởng % doanh thu bán hàng, hỗ trợ ăn trưa, điện thoại ...
- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng cuối năm ...
- Được tham gia các hoạt động đội nhóm cũng như du lịch nghỉ mát, du xuân hàng năm cùng công ty.
- Được đào tạo đầy đủ các nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm hỗ trợ cho công việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, Tết, ... theo Quy định của Nhà Nước.
- Thu nhập tương xứng, môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse

Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề TT5.2A-32 KĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

