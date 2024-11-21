Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
- Hà Nội: 431 Tam Trinh, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp.
Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được
Hạch toán các tài khoản kế toán như doanh thu, giá vốn, chi phí, khấu hao, tính giá thành sản phẩm/dịch vụ, các bút toán khóa sổ lập báo báo cáo tài chính.
Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán.
Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên.
Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 02 năm trở lên tại các đơn vị sản xuất
Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán
Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng.
Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng mềm, giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết trình, giải trình.
Khả năng tư duy, tự nghiên cứu, phân tích và xử lý thông tin.
Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, các khoản phụ cấp khác theo Quy định của Công ty;
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty (thưởng Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau);
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI