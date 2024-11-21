Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 431 Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp.

Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được

Hạch toán các tài khoản kế toán như doanh thu, giá vốn, chi phí, khấu hao, tính giá thành sản phẩm/dịch vụ, các bút toán khóa sổ lập báo báo cáo tài chính.

Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán.

Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên.

Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 02 năm trở lên tại các đơn vị sản xuất

Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán

Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng.

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng mềm, giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết trình, giải trình.

Khả năng tư duy, tự nghiên cứu, phân tích và xử lý thông tin.

Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực;

Phụ cấp ăn trưa, các khoản phụ cấp khác theo Quy định của Công ty;

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty (thưởng Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau);

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

