Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soát xét hồ sơ (Tờ trình, hợp đồng, Đề nghị thanh toán) liên quan đến hồ sơ của dự án đầu tư (mới/ hoặc mở rộng).
- Lập báo cáo theo dõi các dự án đầu tư mới và cải tạo mở rộng siêu thị.
- Lập Báo cáo quản trị kết quả kinh doanh.
- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN
- Lập 1 số báo cáo số liệu phát sinh.
- Kiểm tra các báo cáo bộ phận, Báo cáo tài chính từ KTTH và các trưởng
- Kiểm tra các báo cáo thuế (GTGT, nhà thầu, thuế khác) của Kế toán thuế; kiểm tra quyết toán thuế TNCN được lập bởi Phòng nhân sự với số liệu kế toán nhóm."
- Tư vấn chung về thuế (nếu có)
- Hỗ trợ KTT khi làm việc với Thanh tra, Kiểm toán và 1 số công việc khác (nếu có)."

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
1. Trình độ học vấn/ Kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán
- Độ tuổi: Ứng viên từ 30-35 tuổi
- Am hiểu về pháp luật về thuế, kế toán và pháp luật liên quan
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong vị trí Kế toán tổng hợp
2. Kỹ năng
- Thành thạo tin văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin
- Kỹ năng lập báo cáo;
- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và phần mềm bán hàng liên quan
- Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh
- Tư duy tổng hợp tốt
- Biết lập và thực hện kế hoạch công việc cá nhân
- Thực hiện công việc ngăn nắp, cẩn thận
- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân
3. Thời gian làm việc
- Từ thứ 2 - thứ 6: 8h - 12h & 13h - 17h
- Thứ 7: 8h - 12h
- Nghỉ: Chiều thứ 7; Chủ nhật
- Văn phòng Công ty tại tầng 6 số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Quyền lợi
- Lương thỏa thuận hấp dẫn
- Xét tăng lương 1 năm/ lần
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ tết trong năm
- Tham quan nghỉ mát hàng năm, và thưởng khác
- Môi trường làm việc: Môi trường thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

