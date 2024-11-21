Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Hạch toán chi phí, thuế GTGT, công nợ, khấu hao tài sản cố định, báo cáo thuế.

- Kiểm tra, lập tờ khai thuế, nộp tiền thuế GTGT, TNCN, Thuế nhà thầu hàng kì

- Thực hiện quyết toán thuế TNCN; thuế TNDN cuối năm.

- In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký, lưu trữ sổ sách, chứng từ.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

- Chuẩn bị hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra theo yêu cầu.

- Thực hiện các báo cáo, cung cấp số liệu theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.

- 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương

- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm kế toán.

- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó.

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: 25 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10.000.000 -15.000.000 VNĐ

- Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, tết.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT Pro Company

