Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Hạch toán chi phí, thuế GTGT, công nợ, khấu hao tài sản cố định, báo cáo thuế.
- Kiểm tra, lập tờ khai thuế, nộp tiền thuế GTGT, TNCN, Thuế nhà thầu hàng kì
- Thực hiện quyết toán thuế TNCN; thuế TNDN cuối năm.
- In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký, lưu trữ sổ sách, chứng từ.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
- Chuẩn bị hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra theo yêu cầu.
- Thực hiện các báo cáo, cung cấp số liệu theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.
- 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương
- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm kế toán.
- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó.
- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: 25 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10.000.000 -15.000.000 VNĐ
- Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, tết.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

